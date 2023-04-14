Пушилин своим указом определил новую структуру органов исполнительной власти ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин определил своим указом систему и структуру органов исполнительной власти региона.

Она состоит из правительства ДНР, администрации главы ДНР, а также органов, подчиненных правительству и главе республики.

Большая часть министерств сохранена, некоторые - с изменением названия. Появятся два новых - Министерство имущественных и земельных отношений, Министерство природных ресурсов и экологии. При этом в списке нет МВД, МГБ, МЧС и МИД.

К ведению Главы ДНР отнесены Министерство внешних связей и информации, Министерство молодежной политики, комитет по делам юстиции, департамент по обеспечению деятельности мировых судей и местные администрации. Все остальные органы исполнительной власти подчинены правительству, в том числе 16 министерств, а также ряд комитетов и инспекций.

Органы исполнительной власти, созданные до вступления ДНР в состав России, продолжат работать до их ликвидации и образования новых.