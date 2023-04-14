27 новых автомобилей пополнили парк медучреждений Астраханской области

Обновление и пополнение автопарка медицинских учреждений Астраханской области идёт в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Накануне губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручил ключи от новых автомобилей первой медицинской помощи руководителям 12 лечебных учреждений региона.

«С 2021 года благодаря поддержке правительства и лично Президента Российской Федерации 58 автомобилей уже направлены в наши медицинские учреждения. Сегодня еще 27 новых оснащенных всем необходимым оборудованием машин отправятся в районные больницы», - отметил Игорь Бабушкин.

Губернатор подчеркнул, что эта работа будет продолжена. Для того, чтобы жители населённых пунктов были уверены, что помощь придёт вовремя и будет качественной, больницам необходимо иметь технически исправный, современный автопарк.

Сегодня по одной машине получили больницы Лиманского и Приволжского районов, по две машины отправились в Черноярский, Наримановский, Икрянинский, Камызякский, Енотаевский районы и ЗАТО Знаменск, по три новых автомобиля будут работать в Володарском, Ахтубинском, Красноярском районах и четыре – в Харабалинском, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона.

Всего в медучреждения передали 19 автомобилей модели Лада Нива Тревел и 8 автомобилей Лада Гранта на общую сумму 38,7 млн рублей.