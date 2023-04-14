14 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге директора магазина ждет суд за присвоение 450 тысяч из кассы

В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело о присвоении средств крупной торговой сети. На скамье подсудимых оказалась директриса магазина.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, обвиняемая с февраля 2021 года работала продавцом-универсалом в ООО "Элемент-Трейд" (ТС "Монетка", - прим. ред.). В ноябре того же года ее перевели на должность директора магазина на улице Титова в уральской столице.

Уже через месяц, освоившись в директорском кресле, женщина решила присвоить деньги организации и разработала преступный план. Как установило расследование, она показывала специалисту департамента предотвращения потерь торговой сети опломбированный инкассационный пакет с выручкой магазина, а также сопроводительные документы к нему с прописанной в них суммой, но не соответствующей той, что в пакете.

После ухода ревизора директриса быстро переделывала документы, указывая сумму, которая реально находится в инкассационном пакете, а разницу присваивала себе. Таким образом из главной кассы было похищено более 450 тысяч рублей.

Итогом стало возбуждение уголовного дела по статье "Присвоение с использованием служебного положения в крупном размере". Сейчас оно направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Аферистке грозит до шести лет лишения свободы.

Теги: деньги, директор, магазин, суд, Екатеринбург



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