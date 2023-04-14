Нормального водоснабжения в ДНР в ближайшие годы не будет

В ближайшие годы нормального водоснабжения в ДНР не будет, и жителям нужно затянуть пояса насчет воды. Об этом на местном канале "Оплот ТВ" заявил врио председателя Госводрыбхоза ДНР Андрей Судьин.

Основные водохранилища, которые являются источником воды для населения, находятся практически в опустошенном состоянии. Немного спасает то, что в этом году были сверхнормативные осадки, которые увеличили поверхностный водосбор. Также численность населения Донбасса существенно сократилась, что уменьшает потребности в воде.

Водовод из Дона не позволит в полной мере исключить дефицит воды, потому что его мощность в несколько раз меньше мощности канала Северский Донец - Донбасс.

"Нам придется в ближайшие годы подтянуть ремни. Нельзя делать из этого тайну. Лучше сказать так, как есть. Мы не можем повлиять на это коренным образом", - признал глава Госводрыбхоза ДНР.

Единственный выход для решения проблемы водообеспечения Донбасса - это военный путь, то есть освобождение территории. Нужно не только освободить, но и обезопасить Оскольское водохранилище, которое служило техническим водохранилищем для обеспечения нормального подпорного уровня реки Северский Донец. Но даже после этого понадобится еще немалое время, чтобы привести всю изношенную инфраструктуру в порядок, сказал он.

Полноценной замены каналу Северский Донец - Донбасс нет, а он находится в полуаварийном состоянии. Водопотери на уровне 20-40% - это еще оптимистичный прогноз. Но восстанавливать канал все равно придется, другого выхода нет, заключил Андрей Судьин.

Водовод из Дона обещают запустить в мае. Он позволит покрыть около 40% потребностей региона в воде. Сейчас ситуация с водой в Донбассе тяжелейшая. Вода подается один раз в трое суток на несколько часов, при этом доходит далеко не до всех. Во многих домах воды в кране не видели уже год.