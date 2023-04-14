14 Апреля 2023
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Общество В России Москва
Фото: Накануне.RU

СКР и полиция проверят Игоря Стрелкова на дискредитацию армии РФ

СКР и полиция будут проверять высказывания экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) на предмет дискредитации армии. По данным Mash, на контент Стрелкова в соцсетях пожаловались сразу и в питерские, и в московские правоохранительные органы.

Так, стримы Стрелкова не понравились некой жительнице Новосибирска, которая обратилась в СКР в Санкт-Петербурге (хотя блогер не сообщал, что живет в этом городе). Сам Стрелков ранее сообщал, что его аккаунт на YouTube был заблокирован администрацией видеохостинга.

Также проверкой контента Стрелкова займется столичная полиция. Заявитель, имя которого не сообщается, пожаловался на ролик от 20 марта, в котором блогер, по его мнению, оскорблял руководство страны.

Еще одним пунктом проверки может стать "Клуб рассерженных патриотов", для которого Стрелков с супругой собирал пожертвования на нужды СВО, но о них, якобы, не отчитывался.

Теги: игорь стрелков, полиция, проверка, дискредитация армии



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