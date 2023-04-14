В Челябинской области ребенок упал с крыши заброшенной стройки

В Миассе Челябинской области десятилетний мальчик упал с высоты шести метров на заброшенной стройке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона, инцидент произошел вечером 13 апреля. Мальчик получил серьезную травму левого бедра.

О происшествии дети, которые были с мальчиков, рассказали сотрудникам полиции. На место вызвали спасателей и бригаду скорой помощи. Ребенку оказали первую помощь и при помощи спинального щита и альпинистского снаряжения подняли его наверх и передали сотрудникам СМП.

Прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должностными лицами органов системы профилактики. Также будет проверено исполнение вопросов обеспечения безопасности собственником здания, сообщили Накануне в пресс-службе ведомства.