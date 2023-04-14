Бытовая техника подорожала на фоне ослабления рубля

Цены на крупную бытовую технику в России поднялись в среднем на 8-10%, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на дистрибуторов и ретейлеров.

Речь идет как о товарах, ввозящихся через параллельный импорт, так и об официальных поставках, например из Китая.

Как пояснил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов, цены поднимают из-за ослабления рубля. По его словам, дорожать будет как официально ввозимая техника, так их закупаемая путем параллельного импорта. Вместе с ними подорожает и российская техника, в зависимости от уровня локализации.

Участники рынка заявляют, что в отдельных категориях, например среди популярных моделей телевизоров Samsung и LG, на подорожание влияет и дефицит товара.

В марте сообщалось, что производители и поставщики бытовой техники сообщили о существенном профиците этой продукции на российском рынке. Причиной стал ажиотажный спрос на технику весной 2022 года после начала спецоперации на Украине. Тогда поставщики и российские бренды начали активно заказывать новые партии техники, опасаясь закрытия каналов поставок и дефицита. Но проблемы с логистикой привели к тому, что заказанные весной и летом партии прибыли в Россию только сейчас. При этом участники рынка указывают на падение спроса.