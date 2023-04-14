На трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург введут часовой перерыв в движении

Сегодня с 16.10 до 17.10 на 200 км. трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург будет перекрыто движение в обе стороны. Об этом сообщает пресс-служба "Уралуправтодора". В это время над железнодорожными путями будет проводиться демонтаж балки пролетного строения путепровода.