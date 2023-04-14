Роскомнадзор занялся борьбой с "серыми" sim-картами

В России крупные операторы просят абонентов актуализировать персональные данные под угрозой ограничения услуг связи. Сейчас на рынке – до 20 млн активных абонентов с неподтвержденными данными. Отключение такого объема SIM-карт может привести к потере до 7 млрд руб. доходов компаний ежемесячно.

Операторы в апреле начали массово рассылать push-уведомления и СМС абонентам с просьбой подтвердить свои персональные данные. Нужно посетить салон связи или же "отметиться" в личном кабинете приложения "Госуслуги", пишет "Ъ".

Напомним, Роскомнадзор хочет включить в список национальных угроз сервисы аренды виртуальных номеров и сервисы подмены телефонного номера. Как сказал сенатор Артем Шейкин, запрет аренды виртуальных телефонных номеров поможет снизить количество мошеннических звонков, это же касается спама и нежелательной рекламы. Аренда виртуальных номеров популярна, в частности, из-за необходимости оплачивать ушедшие из России зарубежные сервисы, к которым относятся, например, онлайн-кинотеатры.