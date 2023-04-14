В Тюменской области мужчина кинул в соседа гранатой за громкую музыку

Житель Тюменской области кинул гранату в соседа, за слишком громкую музыку. Об этом telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в поселке Голышманово. По данным канала, напавший - 57-летний чоповец. Боеприпас, который он взял с собой на разборки с соседом - РГД-5. 33-летний сосед пострадал и был доставлен в больницу с ранами бедра и таза.

Также сообщается, что оба участника конфликта были пьяны.

Кроме того, на участке, где все произошло, якобы были найдены фрагменты запала и гранаты. Где нападавший взял боеприпас, выясняется. Он работает охранником на одном из тюменских заводов.