Перед Пасхой в уральском монастыре потушили условный пожар с пострадавшим

В преддверии Пасхи свердловские спасатели провели тренировку по действиям при пожаре в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, по легенде, возгорание произошло в храме прямо во время службы. Персонал оперативно вывел посетителей на улицу, но один не смог самостоятельно покинуть задымленное помещение. Тогда его спасли прибывшие на "место происшествия" сотрудники 3-й пожарно-спасательной части. Огнеборцы вывели условного пострадавшего с помощью спасательной маски, а после "потушили огонь" в храме.

Сразу после тренировки сотрудники госпожнадзора провели с персоналом монастыря занятие по использованию огнетушителя при обнаружении возгорания.

ГУ МЧС по Свердловской области призывает уральцев быть особенно внимательными и аккуратными при посещении храмов в Пасху, которая в этом году отмечается 16 апреля.