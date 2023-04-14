14 Апреля 2023
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Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Перед Пасхой в уральском монастыре потушили условный пожар с пострадавшим

В преддверии Пасхи свердловские спасатели провели тренировку по действиям при пожаре в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, по легенде, возгорание произошло в храме прямо во время службы. Персонал оперативно вывел посетителей на улицу, но один не смог самостоятельно покинуть задымленное помещение. Тогда его спасли прибывшие на "место происшествия" сотрудники 3-й пожарно-спасательной части. Огнеборцы вывели условного пострадавшего с помощью спасательной маски, а после "потушили огонь" в храме.

Тренировка по действиям при пожаре в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сразу после тренировки сотрудники госпожнадзора провели с персоналом монастыря занятие по использованию огнетушителя при обнаружении возгорания.

ГУ МЧС по Свердловской области призывает уральцев быть особенно внимательными и аккуратными при посещении храмов в Пасху, которая в этом году отмечается 16 апреля.

Тренировка по действиям при пожаре в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Теги: Пасха, пожар, монастырь, МЧС



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