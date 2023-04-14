60% российских медиков постоянно сталкиваются с родителями-антипрививочниками

Почти 60% российских медиков постоянно сталкиваются с противлением бесплатной вакцинации детей в роддоме и поликлинике. Около половины врачей сообщили, что родители боятся осложнений от прививки. Таковы данные опроса, проведенного сервисом экспертной поддержки медиков "Актион Медицина", на который ссылается "Коммерсант". Исследователи опросили 463 врачей, половина из них – педиатры.

Медики по-разному оценивают число родителей-антипрививочников. Около трети врачей сталкиваются с отказами прививать детей в 20-40% случаев. 10% респондентов сообщили о 40-60% антипрививочников.

Чаще всего родители отказываются от АКДС – это комплексная прививка от коклюша, дифтерии и столбняка. На втором месте проба Манту и диаскинтест. Третье место у БЦЖ – вакцины от туберкулеза. Также часто отказываются вакцинировать детей от полиомиелита и кори. 15% врачей сказали, что сталкивались с отказами от всех этих прививок.

80% врачей пытаются переубедить антипрививочников. Но только у 38% медиков получалось переубедить родителей.