Патриарху Иерусалима передали икону, написанную уральским священником

Накануне в Иерусалиме в Храме Гроба Господня прошла встреча миссии паломников из Екатеринбурга с Патриархом Иерусалимским Феофилом III. Он благословил верующих и принял в дар икону с образом покровительницы столицы Урала, которую написал настоятель часовни святой Екатерины отец Сергий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда святой Екатерины.

Икону патриарху передали директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и старший священник Храма-на-Крови Максим Миняйло.

Интересно, что в 2017 году патриарх Феофил посещал часовню, когда прилетал в Россию с визитом. Тогда же он принял участие в крестном ходе в день святой Екатерины и провел службу в Свято-Троицком соборе.

Напомним, миссию уральских паломников, отправившихся за благодатным огнем в Иерусалим, помог организовать фонд святой Екатерины.