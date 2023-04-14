14 Апреля 2023
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Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Патриарху Иерусалима передали икону, написанную уральским священником 

Накануне в Иерусалиме в Храме Гроба Господня прошла встреча миссии паломников из Екатеринбурга с Патриархом Иерусалимским Феофилом III. Он благословил верующих и принял в дар икону с образом покровительницы столицы Урала, которую написал настоятель часовни святой Екатерины отец Сергий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда святой Екатерины.

благодатный огонь, церковь, свеча, лампада(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Икону патриарху передали директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и старший священник Храма-на-Крови Максим Миняйло.

александр андреев, икона(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Интересно, что в 2017 году патриарх Феофил посещал часовню, когда прилетал в Россию с визитом. Тогда же он принял участие в крестном ходе в день святой Екатерины и провел службу в Свято-Троицком соборе.

Напомним, миссию уральских паломников, отправившихся за благодатным огнем в Иерусалим, помог организовать фонд святой Екатерины.

Теги: фонд святой екатерины, миссия паломников, иерусалим, икона, александр андреев



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