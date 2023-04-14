14 Апреля 2023
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Политика За рубежом
Фото:ansar.ru

Задержан подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона - служащий ВВС Нацгвардии США

ФБР заявило об аресте подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона, сообщает The New York Times.

Официальный представитель властей США подтвердил, что арестованным оказался 21-летний Джек Тейшейра, военнослужащий ВВС Нацгвардии США.

Арест произвели в доме Джека Тейшейера в Норт-Дайтоне (штат Массачусетс), где прошел обыск.

Молодой человек, по данным The New York Times, был администратором игрового чата под названием Thug Shaker, в котором появились документы американского военного ведомства. В нем находились около 20-30 человек, пишет РИА Новости.

Washington Post со ссылкой на источник сообщает, что Тейшейера начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года. Мужчина считал "удручающим" этот конфликт. Он полагал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".

Ранее в сети появились секретные документы Пентагона с подробным описанием планов военной помощи США и НАТО Украине. Описаны особенности подготовки Киева к предстоящему наступлению, после чего Киев пересмотрел "некоторые военные планы". В Пентагоне не стали отрицать утечку, заявили, что в курсе происходящего и изучают проблему.

Политолог Максим Жаров предположил, что утечка секретных данных Пентагона может вылиться в международный скандал — CNN сообщает, что страны, за которыми следила американская разведка, потребовали комментариев от администрации Байдена. Утечка также может быть связана в том числе с делом Трампа, которого преследуют, прежде всего, по политическим мотивам.

Теги: утечка, пентагон, секретные документы, джек тейшейера



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