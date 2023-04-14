"Вы лучше про свои стандарты напишите": подписчики Володина возмутились отсутствием поста про электронные повестки

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") в очередном посте в своем Telegram-канале (более 900 тыс. подписчиков) в очередной раз обвинил Запад в применении двойных стандартов и назвал его "империей лжи". Он привел данные о неодобрении населением западных стран политики их руководства.

Правда, в комментариях к этому посту Володина нет единодушия. Кто-то вместе с ним возмущается Западом, а кто-то и самим спикером Госдумы. Подписчиков раздражает, что один из высших чиновников страны все время пишет о "проблемах" других государств, тогда как в их полно и в своей собственной. Многих возмутило, что Володин так и не прокомментировал самую острую тему последнего времени – электронные повестки. При этом коллеги Володина из Совета Федерации – сенаторы Матвиенко и Клишас – призвали депутатов Госдумы разъяснять гражданам положения законов, вызывающих вопросы. Но вместо этого спикер Госдумы рассуждает уже в который раз о "лицемерии" Запада.

"Да, вот меня тоже больше волнуют двойные стандарты в России. С этим бы как-то разобраться", - пишет одна из подписчиц Володина.