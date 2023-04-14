В Березовском горит студия звукозаписи. Из здания эвакуировали 35 человек

Сегодня утром в административном здании в Березовском произошел пожар. На место выехали спасатели. По словам очевидцев, горит студия звукозаписи, находящаяся в подвальном помещении.

Как передает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, пожар действительно возник в подвале - горит оргтехника. Из 3-этажного здания на ул.Шиловской эвакуировали 35 человек. Информации о пострадавших нет.

Поиск очагов осложняется сильным задымлением. В связи с этим специалисты МЧС использовали тепловизоры, а для снижения опасных факторов пожара применяют тактическую вентиляцию. Возле здания развернули оперативный штаб для координации действий, сил и средств пожарной охраны. Всего в тушении задействовано 13 единиц техники и 37 человек.

В 10.30 пожар удалось локализовать, а в 10.32 открытое горение было ликвидировано. Огонь успел распространиться на 60 кв.м. Причину пожара предстоит установить пожарным дознавателям.