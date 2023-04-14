В Челябинской области водитель иномарки сбил дорожных рабочих

В Челябинской области водитель, лишенный прав, сбил дорожных рабочих и врезался в УАЗ. В результате ДТП погибли четыре человека.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Челябинской области, авария произошла 13 апреля на 3 км автодороги Южноуральск –Магнитогорск. Водитель Тойота Спринтер, будучи лишенным права управления, совершил наезд на двух дорожных рабочих, убиравших дорожные знаки. После этого иномарка врезался в стоящий автомобиль УАЗ 3909.

В результате ДТП погибли дорожные рабочие, водитель и пассажир иномарки. Водитель и пассажир УАЗа госпитализированы с травмами.