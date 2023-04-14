Нефть долго будет стоит $80-90 за баррель, - эксперты

Мировые цены на нефть, полагают эксперты, долго будут выше $80 за баррель, но в ближайшие месяцы вряд ли преодолеют отметку в $90. Например, по мнению портфельного управляющего УК "Альфа-капитал" Дмитрия Скрябина, средний прогноз стоимости Brent до конца года – $85-90 за баррель. И ОПЕК+ неоднократно давал понять своими решениями, что уровень ниже $80 не является комфортным для стран – участников картеля, цитирует аналитика ТАСС .

По его словам, рост цен на нефть в последние недели был связан с решением части стран ОПЕК+, в том числе РФ, о сокращении добычи нефти до конца 2023 г. на 1,6 млн баррелей в сутки, а ее подорожание на этой неделе – с не оправдавшими ожидания данными по инфляции США. Руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников считает, что стоимость Brent в ближайшее время не превысит $90.

Ранее страны ОПЕК+ заявили о добровольном снижении добычи нефти до конца года, что уже привело к росту мировых цен на "черное золото". Майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 7,12%, июньские фьючерсы на марку Brent выросли на 7,13%, составив $81,09 и $85,59 за баррель соответственно. США заявили, что считают это снижение добычи избыточным, но пока обходятся только заявлениями.

На фоне снижения цен на нефть страны-экспортеры ОПЕК+ приняли решение о добровольном сокращении добычи "черного золота" до конца года: Россия и Саудовская Аравия как самые крупные добытчики уменьшат добычу на 500 тысяч баррелей в сутки каждая, Ирак — на 211 тыс. баррелей, ОАЭ — на 144 тыс. баррелей, Кувейт — 128 тыс. баррелей, Казахстан — 78 тыс., Алжир — 48 тыс. баррелей в сутки.

Как отмечают эксперты, это решение в некотором смысле вынужденное — цены на нефть марки Brent за март снизились примерно на $10 — с $87 до $77 к 29 марта. После объявления решения ОПЕК+ стоимость восстановилась почти до пикового уровня начала марта. Подобная ситуация уже складывалась ранее — в начале пандемии коронавируса в апреле-мае 2020 года, когда спрос на "черное золото" упал, предложение сырья оказалось в избытке. Тогда страны ОПЕК+ с участием России договорились снизить добычу суммарно почти на 10 млн баррелей в сутки. Сейчас ситуация не так критична, поэтому суммарное снижение меньше — около 1,5 млн баррелей в сутки, однако, это уже вынудило понервничать США.

В Вашингтоне считают эту меру "нежелательной", а ситуацию на рынке "неопределенной", о чем заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома. Он также отметил, что власти США "сосредоточены на ценах для американских потребителей", поэтому они продолжат принимать меры для снижения цен на бензин внутри страны, которые еще недавно провоцировали недовольство американцев.