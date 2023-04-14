В Екатеринбурге прокуратура разбирается в конфликте кондуктора и пассажира автобуса

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию о возможном избиении кондуктором одного из пассажиров автобуса.

Известно, что все случилось на маршруте 054. По предварительным данным, конфликт произошел из-за неоплаты проезда. Банковская карта пассажира оказалась в стоп-листе и он не смог расплатиться с ее помощью. Мужчина сказал, что сейчас выйдет из автобуса, после чего кондуктор якобы и нанес ему телесные повреждения.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, будет дана оценка соблюдению действующего законодательства компанией-перевозчиком ООО "Декар-Бас".

Напомним, что совсем недавно в Екатеринбурге двое водителей автобусов устроили драку прямо на остановке.