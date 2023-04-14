14 Апреля 2023
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Образование Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Жители поселка Игрим бьют тревогу из-за возможного закрытия детского сада

Жители поселка Игрим Березовского района обратились в СКР Югры с просьбой не допустить закрытия детского сада.

Родители воспитанников детского дошкольного учреждения, а также его сотрудники полагают, что мэрия хочет закрыть детсад по надуманным основаниям. Родители заявляют, что с закрытием детского сада будут нарушены права их детей, они лишатся необходимого социального объекта, а трудовой коллектив - рабочих мест.

В пресс-службе регионального управления следственного комитета России по ХМАО-Югре сообщили Накануне.RU, что начали процессуальную проверку, по итогам которой будет вынесено решение.

Отметим также, что ситуацию взял на личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Ему будет доложено о ходе проверки и ее результатах.

Теги: детский сад, Игрим, процессуальная проверка



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