СМИ: В закрытой школе Екатеринбурга педагог заставляет воспитанников "опускать" и насиловать друг друга

От родителя воспитанника одной из закрытых школ Екатеринбурга в надзорные органы поступило тревожное сообщение - ее сына, как и других детей, "опускают" и насилуют прямо в стенах учебного заведения. Инициатором подобных "наказаний" якобы является один из воспитателей, который устраивает "товарищеские суды" каждую смену.

Как сообщают "Вечерние ведомости" со ссылкой на мать пострадавшего, детей могут наказать за драку на перемене, за невнимательность или замечание. После этого под "судейством" педагога остальные дети решают "зачморить", "зачуханить" или "опустить" "провинившегося".

Об ужасах, творящихся в закрытой школе изданию рассказал и сам учащийся. По его словам, всем воспитанникам не больше 14 лет. Ребенка могут заставить сидеть в углу на коленях, встать в позу "стульчик", биться головой об стену, но самое ужасное - это прилюдное сексуальное насилие. Одного из воспитанников ударили по голове, после чего заставили совершить оральный половой акт с подростками 15 и 16 лет. Также имеется информация о мальчике до 13 лет, которого принудили к анальному сексу около 70 раз.

Рассказать близким о насилии и истязаниях дети боялись, поскольку им неоднократно угрожали. Однако информация вышла за пределы школы и сейчас уже возбуждено уголовное дело, связанное с насилием над ребенком. По словам адвоката адвокатской группы "Логард" Георгия Краснова, который встал на защиту семьи в суде, пока речь идет только о деле против подростков, совершивших половое насилие, при том, что наказывать надо непосредственного организатора "товарищеских судов".

"Мы должны прекрасно понимать, что для вот таких страшных действий были созданы все условия со стороны должностных лиц. Будет странно, если два парня окажутся крайними. По справедливости, надо рассуждать о том, где был директор, что с воспитателями, где был ПДН?", - заявил Краснов.