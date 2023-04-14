14 Апреля 2023
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Армия и ВПК В России Украина
Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Танки Leopard замечены под Херсоном, ВС РФ затопили один из них в болоте

Немецкие танки Leopard, поставленные ВСУ, уже начали действовать на херсонском направлении. Об этом сообщил офицер добровольческого батальона "Сокол" с позывным Бык, пишет РИА Новости.

По словам военного, были зафиксированы обстрелы блокпостов со стороны танков Leopard.

Также он рассказал, что одному из диверсионных отрядов удалось захватить боевую машину, однако переправить ее в тыл не удалось, поэтому танк пришлось утопить в болоте.

В конце февраля Танки Leopard были замечены в районе Артемовска. Как отмечал советник врио главы ДНР Ян Гагин, распутица затруднит движение таких тяжелых машин.

Напомним, в Кремле одобрили идею о вознаграждении за уничтожение танков Leopard и Abrams на Украине. Сообщалось, что губернатор Забайкалья назначил выплаты для местных мобилизованных и контрактников за танки, поставленные ВСУ странами НАТО.

Теги: Leopard, танк, Херсон



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