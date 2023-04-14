СМИ: Сеть ювелирных магазинов Pandora в России сменит название и концепцию

Российские магазины бренда ювелирных украшений Pandora будут переименованы в Pan Club и перестанут быть монобрендовыми. Ранее датский ювелирный дом заявил о желании свернуть в России бизнес из-за СВО.

В России официальным дистрибутором Pandora является АО "Панклуб". По данным "Коммерсанта", компания сейчас принадлежит Сбербанку. Сеть в 30 российских городах насчитывает 75 магазинов.

У Pandora на российский рынок приходится менее 1% глобальных продаж. В прошлом году ювелирный дом прекратил поставки в Россию, магазины в стране начали испытывать дефицит товаров. Поэтому если в магазинах появятся другие бренды, для сети это будет выходом. Также такая бизнес-модель будет выгоднее на фоне сокращения спроса на ювелирные украшения.