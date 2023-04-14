На Урале бывших приставов задержали за дачу взятки действующему коллеге

На Среднем Урале при попытке дачи взятки судебному приставу задержали двух человек. Оказалось, что все когда-то работали в одном ведомстве.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП по Свердловской области, сотруднику предложили взятку в размере около миллиона рублей за определенные действия по службе. Пристав на "сделку с совестью" не пошел и немедленно сообщил об этом в отдел собственной безопасности. Оттуда информация была оперативно направлена в УФСБ по Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что подозреваемыми оказались бывшие судебные приставы, давно уволенные из рядов ФССП. При попытке передачи денег их "взяли" с поличным. После этого материалы направили в Следственный комитет.

Как сообщили в областном СКР, взятка действующему приставу предназначалась за организацию следственных и других процессуальных действий по уголовному делу, а также за предоставление копий материалов этого дела. По версии следствия, оба задержанных были только посредниками в этой преступной схеме. Им уже предъявлено обвинение по части 3 статьи 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве в крупном размере, совершенное группой лиц).

Расследование продолжается. Фигурантам грозит до 10 лет колонии со штрафом до 60-кратной суммы взятки.