В Челябинской области возбуждено уголовное дело после падения ребенка в открытый колодец

В Челябинской области после падении ребенка в канализационный колодец возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В Кусе пятилетняя девочка упала в открытый канализационный колодец. Ребенок получил ушибы.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Сейчас устанавливаются балансовая принадлежность объекта и должностные лица, которые были обязаны обеспечить его безопасную эксплуатацию.