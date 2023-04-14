14 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: vk.com/pionerskiyekb

Полиция Екатеринбурга нашла подростков, избивших 10-летних школьников

Сотрудники полиции нашли группу подростков из Екатеринбурга, избивших накануне двух 10-летних школьников. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, перепалка началась со словесного конфликта.

"Полиция установила личности всех участников данного инцидента. Все несовершеннолетние были доставлены в территориальный ОВД и опрошены.
Как выяснилось, драка произошла из-за взаимного словесного конфликта, произошедшего на улице между ранее незнакомыми школьниками. При этом требований передать денежные средства к пострадавшим не предъявлялось. Каких-либо опасных предметов (ножей, газовых баллончиков) ни у кого из несовершеннолетних не имелось", - пояснили в полиции.

Несмотря а это, подростков поставят на профилактический учет. С каждым из несовершеннолетних проведена беседа о недопустимости такого поведения в дальнейшем.

Напомним, инцидент произошел 12 апреля. После того, как о случившемся стало известно широкой общественности, в ситуации решил разбираться и Следственный комитет. Дело о нападении на школьников взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Теги: подростки, дети, избиение, Екатеринбург



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Ранее 13.04.2023 09:08 Мск В Екатеринбурге группа подростков напала на детей с ножами и газовым баллончиком


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