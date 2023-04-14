Твит Медведева об Украине перестали показывать в ФРГ и Польше

Отображение записи зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Twitter про исчезновение Украины ограничили в Германии и Польше.

Помощник Медведева Олег Осипов сообщил РИА Новости, что такое поведение – ограничение отображения твита – "без ответа не останется".

Напомним, 8 апреля появилась публикация на английском языке, в которой Медведев написал, что Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет. Глава Twitter Илон Маск не стал удалять твит экс-президента России.

"Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения самостоятельно", - пояснил свою позицию Маск.