14 Апреля 2023
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Политика В России Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Сенатор Косачев оценил мотопробег "Каспий - море дружбы": Интересный и нестандартный подход к укреплению трансграничных связей российских регионов

Вчера в ходе переговоров спикеров верхних палат России и Казахстана неожиданно прозвучала и близкая моему байкерскому сердцу тема нестандартных подходов в развитии межгосударственных отношений.  Речь шла о недавнем приезде в Казахстан за рулем мотоцикла губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина", - написал в своем телеграмм- канале заместитель председателя Совета Федераций Константин Косачев.

игорь бабушкин, мотопробег(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Сенатор высоко оценил эту акцию - "налицо интересный  и нестандартный подход к укреплению трансграничных связей российских регионов".

Как известно, организованный главой Астраханской области мотопробег вокруг Каспийского моря «Каспий - море дружбы» прошел по территориям пяти прикаспийских  государств: Казахстана, Туркменистана, Ирана, Азербайджана и, самой Российской Федерации. За 10 дней байкеры проехали пять тысяч километров. Губернатор Астраханской области провел встречи переговоры с властными персонами прикаспийских стран.

"Встречи участников мотопробега с руководителями каспийских стран и их регионов, деловыми кругами, соотечественниками еще раз разбивают продвигаемый Западом миф об изоляции нашей страны" - подчеркивает сенатор Косачев. 

Константин Косачев(2016)|Фото: Накануне.RU

И добавляет: "Интересно, что к развитию экономических, политических и гуманитарных связей Российской Федерации с окружающим миром теперь подключаются и российские байкеры. Будем усиливать. Я ведь в прошлом году тоже прошел на двух колесах весь север Казахстана".

Теги: константин косачев, мотопробег, игорь бабушкин, каспий - море дружбы



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