14 Апреля 2023
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Общество Астраханская область
Фото: kinopoisk.ru/скрин

Фильм «Русский крест» в Астрахани выйдет на экраны в день православной Пасхи

Первые показы фильма "Русский крест" пройдут в астраханских кинотеатрах 16 апреля, в день Светлого Христова Воскресения.

Режиссёр Эдуард Бояков снял кинокартину по одноимённой поэме Николая Мельникова.

Фильм «Русский крест» – история о покаянии и духовном возрождении человека, Ивана Ростка (Михаил Пореченков), достигшего предела в своем падении. Главный герой обретает веру и ставит перед собой задачу – восстановить разрушенный деревенский храм. Практически весь фильм снят в Тверской области, в селе Бабье и расположенном недалеко от него городе Торжок.

В главных ролях: Михаил Пореченков, Полина Чернышова, Юрий Кузнецов.

Фильм произведён кинокомпаниями «Глагол» и «Киноспутник» при поддержке «Фонда Русской Цивилизации «Светославъ».

Теги: фильм русский крест, пореченков, кинотеатр, пасха



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