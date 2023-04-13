14 Апреля 2023
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Фото: Минобороны РФ

38 000 солдат. Глава ЧВК "Вагнер" отчитался о количестве убитых украинских военных

Бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предоставил отчет о количестве смертей со стороны украинских военных.

"Мы вступили в боевые действия 19 марта 2022 года. С первого дня боевых действий по сегодняшний день наша оценка по уничтоженному противнику (подразделениями ЧВК "Вагнер") – только груз 200, то есть по убитым (безвозвратным потерям) – 38 тыс. человек. Из которых 32 тыс. человек приходится на Бахмут, Соледар и окрестности при блокировании Бахмута", передает слова бизнесмена его пресс-служба.

Ранее в СМИ распространили информацию со ссылкой на слова советника врио главы ДНР Яна Гагина о ситуации возле Артемовска. Отмечалось, что украинские войска оказались практически заблокированы. Однако Пригожин опроверг эти заявления. По его словам, на этих территориях все еще идут тяжелейшие бои.

Теги: ЧВК Вагнер, Пригожин, смерть



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