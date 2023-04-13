Пригожин: Секретные сведения Пентагона слили умышленно

Секретные данные Пентагона были слиты в сеть намеренно. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. По его словам, на это были особые причины.

"Сегодня собирался на совещание как раз по слитому американскому документу, в том числе с представителями разведки ЧВК "Вагнер" и аналитиками, которые занимаются США. Мы делаем следующие выводы: этот документ является последним "нанайским-американским предупреждением". Слит умышленно, для того чтобы задать определенные вопросы. Я думаю, что об этом те коллеги, которые со мной участвовали в совещании, в ближайшее время дадут более подробный расклад", - передает слова бизнесмена его пресс-служба.

Ранее в сети появились секретные документы Пентагона с подробным описанием планов военной помощи США и НАТО Украине. Описаны особенности подготовки Киева к предстоящему наступлению, после чего Киев пересмотрел "некоторые военные планы". В Пентагоне не стали отрицать утечку, заявили, что в курсе происходящего и изучают проблему. Эксперты считают, что документы хоть и кажутся весьма правдоподобными, могли быть все же либо намеренной утечкой, либо фейком.

Позднее политолог Максим Жаров предположил, что утечка секретных данных Пентагона может вылиться в международный скандал — CNN сообщает, что страны, за которыми следила американская разведка, потребовали комментариев от администрации Байдена. Утечка также может быть связана в том числе с делом Трампа, которого преследуют, прежде всего, по политическим мотивам.



