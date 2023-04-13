Президент Бразилии снова заговорил об альтернативе доллару при торговле внутри БРИКС

Для торговли между странами БРИКС необходимо создать или выбрать альтернативную доллару валюту. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время церемонии инаугурации руководителя банка БРИКС Дилмы Русеф в Шанхае.

"Почему такой банк как БРИКС не может иметь валюту, которую можно было бы использовать в торговых отношениях Бразилии и Китая, Бразилии и других стран БРИКС? Это сложно, потому что некоторые к такому не привыкли", - заявил президент, отметив, что сейчас весь мир зависит от одной валюты.

Он также возмутился тому, что после золота валютой для расчетов стал считаться доллар, а не иена или песо. Ранее это произошло из-за слабости последних на фоне других стран, однако сейчас страны БРИКС могли бы свободно использовать собственную валюту при торговле.