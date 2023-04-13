14 Апреля 2023
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Политика Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Провокация или халатность - разбираться с инцидентом по письмам школьникам бойцам СВО будет полиция

Сегодня в астраханских СМИ начала распространяться информация о письмах учащихся школы №74 им. Габдуллы Тукая для бойцов СВО, найденных в мусорных баках на улице Ленина в Кировском районе.

По словам директора школы Надежды Гоголевой, письма были отправлены российским бойцам за две недели до нового года. Уже 26 декабря в адрес руководства была отправлена видеозапись, где солдаты распаковывают и зачитывают послания.

На публикацию оперативно отреагировало городское управление образования, которое организовало служебную проверку в образовательной организации.

«Мы тут же созвонились с директором школы, которому поручили срочно представить объяснение: кому и когда передавала письма. Также мы издаём приказ о проведении служебного расследования в отношении школы», - пояснила заместитель главы МО «Город Астрахань» - начальник управления образования Светлана Сальникова.


«То, что произошло - провокация в преддверии 9 мая. Мы уверены, что все наши письма, посылки и эмоции дошли до адресата. Подтверждение этому есть», - подчеркнула директор Надежда Гоголева.

В настоящее время руководство школы им. Габдуллы Тукая готовит заявление в полицию, для того, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и найти виновного.


Теги: провокация, письма бойцам, школа им. Габдуллы Тукая



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