Бизнесмен Евтушенков ушел из совета директоров Ozon после санкций Великобритании

Бизнесмен Феликс Евтушенков покинул совет директоров Ozon, после попадания в санкционный список Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Напомним, что накануне Великобритания ввела санкции в отношении семьи крупнейшего акционера ПАО АФК "Система" Владимира Евтушенкова: Феликса и Татьяны - детей Евтушенкова, а также его жены Натальи.

Помимо Евтушенкова, в расширенный санкционный список попали семья бизнесмена Сулеймана Керимова и холдинг USM предпринимателя Алишера Усманова.