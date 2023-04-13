Свердловское МЧС предупредило водителей о гололедице из-за внезапного снегопада

Свердловские спасатели просят водителей быть предельно осторожными на дорогах из-за снегопада, накрывшего регион. Пренебрежение правилами безопасности на гололедице могут привести к трагедии.

"Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством. Не выезжать на автомобиле на летней резине. В сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров", - сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Пешеходов также просят быть осторожными, не надевать скользящую обувь и передвигаться неспеша. Из-за сильного ветра спасатели также рекомендуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

В случае происшествия необходимо позвонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".