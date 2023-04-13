Приложение "Госуслуги" может заменить россиянам паспорта

В скором времени россияне смогут использовать в ряде мест приложение "Госуслуги" вместо привычного паспорта или любого другого документа, удостоверяющего личность. Инициатором идеи выступило Минцифры.

Согласно проекту указа президента страны, личные данные через приложение можно будет предоставлять в магазинах, при посадке на поезд, в МФЦ или просто для подтверждения личности. Полный список мест, где будет уместна такая альтернатива, позднее определит правительство. Также разработчики будут постоянно консультироваться с МВД и ФСБ России.

При этом основным документом, удостоверяющим личность, все еще будет паспорт. Авторы проекта уверены, что такого рода изменения не повлекут за собой социально-экономических, финансовых и иных последствий для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

Проект указа был разработан в соответствии с поручением президента Владимира Путина от 15 февраля. Сейчас он проходит общественное обсуждение, которое завершится 27 апреля.