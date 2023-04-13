Россияне с начала 2022 года купили в Грузии более 8 тысяч квартир

Россияне чаще всего среди иностранцев покупали в 2022 году недвижимость в Грузии. За этот период граждане РФ приобрели более 6 тыс. квартир, передает РИА Новости со ссылкой на данные бизнес-агентства "Bm.ge".

Всего за прошлый год 10,6 тыс. иностранцев приобрели в стране 15 тыс. квартир. По данным грузинского Минюста, в 2022 году россияне купили 6 тыс. квартир, а с начала 2023-го уже 2,1 тыс. квартир.

На втором месте среди покупателей грузинской недвижимости оказались израильтяне, на третьем – украинцы.

Грузия не ограничивает возможности иностранцев по приобретению недвижимости в стране.

В январе этого года Минюст Грузии сообщил, что в 2022 году 12 335 граждан РФ купили в Грузии 15 164 различных объекта недвижимости. 10 975 россиян зарегистрировали право собственности на 13 850 земельных участков. Имеются в виду как участки под уже приобретенные домовладения, так и годные для застройки.