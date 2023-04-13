В лучших традициях архитектуры Японии. В Екатеринбурге торжественно открыли Дворец дзюдо

14 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Электронные повестки будут присылать всем...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область
Фото: администрация Академического района

В лучших традициях архитектуры Японии. В Екатеринбурге торжественно открыли Дворец дзюдо

Скрип татами, звук аплодисментов, предвкушение будущих побед: в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие Дворца дзюдо.

Строительство стартовало еще в апреле 2020 года, местом был выбран Академический район. Четырехэтажное здание выполнено в традициях японской архитектуры, поскольку именно в Стране восходящего солнца появился этот вид единоборств. Здание почти в 17 тыс. квадратных метров вмещает в себя основной зал на четыре татами, тренировочный зал, раздевалки, кафе, медчасть и пресс-центр.

Открытие дворца дзюдо в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RUДворец дзюдо(2023)|Фото: администрация Академического района

На трибунах сможет уместиться 1,8 тыс. человек, а просторная парковка рассчитана на 230 машин и 10 автобусов. Планируется, что каждый день во Дворце дзюдо заниматься спортом смогут до тысячи человек.

Открытие дворца дзюдо в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RUОткрытие дворца дзюдо в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Тренер спортивной школы дзюдо Эльнур Гасанов и его ученики уже успели опробовать новые татами. Гасанов уверен, что современный зал и комфортные условия способствуют воспитанию в детях будущих спортсменов. Отдаленное расположение спортивного комплекса не помешает юным дзюдоистам на пути к цели. К тому же, в Академическом много молодых семей, потому, как считает тренер, в ближайшее время у него появится еще больше учеников.

Прочувствовав дух дзюдо, испытать себя отважился и коллега-журналист, бросив вызов тренеру Гасанову.

В торжественной церемонии открытия приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, губернатор Евгений Куйвашев, а также первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

Открытие дворца дзюдо в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

"Я поздравляю всех любителей дзюдо и самбо с таким прекрасным подарком в честь 300-летия Екатеринбурга. Конечно, это праздник спортивный, который мы все с нетерпением ждем. Он еще раз доказывает, что эти виды спорта имеют хорошую славную традицию, и я желаю всем участникам соревнований, которые будут проходить в этом прекрасном зале, побед. Хочу поблагодарить строителей, Минспорта, Екатеринбург за то, что они предоставили такую прекрасную возможность заниматься любимым видом спорта", - сказал Игорь Левитин.

Евгений Куйвашев также поздравил свердловчан, отметив, что в Екатеринбурге очень много детей занимаются дзюдо и самбо, а создание центра такого уровня безусловно будет способствовать подготовке наших спортсменов к соревнованиям самого высокого уровня.

Дзюдо является одним из самых популярных видов спорта на Среднем Урале - им занимаются более 5,5 тыс. человек, 700 из которых женщины, а около 4 тыс. - дети. Всего в 17 муниципалитетах насчитывается 27 БЮСШ по дзюдо.

Дворец дзюдо(2023)|Фото: администрация Академического района

"Это действительно большая радость и большой праздник для города, - отметил Кадыров. - Этот объект, как и Дворец водных видов спорта, появились в Екатеринбурге при поддержке президента РФ и правительства Свердловской области. Это большая радость для каждого жителя и всех любителей спорта, поэтому пользуйтесь этой возможностью, занимайтесь спортом, чтобы спорт стал новой жизнью. В добрый путь".

Завершилась церемония открытия Дворца дзюдо показательными выступлениями победителей первенства Европы по дзюдо КАТА, а также ветеранов дзюдо.

Свердловскую область на различных международных соревнованиях представляют 250 спортсменов, входящих в сборную команду региона. 39 уральцев уже входят в сборную России. Среди них Нияз Ильясов, который в 2021 году завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх, Оксана Кобелева (серебро на командном первенстве мира), Надежда Татарченко (бронза на первенстве Европы). Две бронзовые медали – на чемпионате Европы у Сабины Гилязовой и Михаила Игольникова, а на первенстве Европы серебряную медаль завоевала Ольга Мухина.

Теги: Екатеринбург, Академический, дзюдо, торжественно открытие, Дворец Дзюдо



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети