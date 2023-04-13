В лучших традициях архитектуры Японии. В Екатеринбурге торжественно открыли Дворец дзюдо

Скрип татами, звук аплодисментов, предвкушение будущих побед: в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие Дворца дзюдо.

Строительство стартовало еще в апреле 2020 года, местом был выбран Академический район. Четырехэтажное здание выполнено в традициях японской архитектуры, поскольку именно в Стране восходящего солнца появился этот вид единоборств. Здание почти в 17 тыс. квадратных метров вмещает в себя основной зал на четыре татами, тренировочный зал, раздевалки, кафе, медчасть и пресс-центр.

На трибунах сможет уместиться 1,8 тыс. человек, а просторная парковка рассчитана на 230 машин и 10 автобусов. Планируется, что каждый день во Дворце дзюдо заниматься спортом смогут до тысячи человек.

Тренер спортивной школы дзюдо Эльнур Гасанов и его ученики уже успели опробовать новые татами. Гасанов уверен, что современный зал и комфортные условия способствуют воспитанию в детях будущих спортсменов. Отдаленное расположение спортивного комплекса не помешает юным дзюдоистам на пути к цели. К тому же, в Академическом много молодых семей, потому, как считает тренер, в ближайшее время у него появится еще больше учеников.

Прочувствовав дух дзюдо, испытать себя отважился и коллега-журналист, бросив вызов тренеру Гасанову.

В торжественной церемонии открытия приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, губернатор Евгений Куйвашев, а также первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

"Я поздравляю всех любителей дзюдо и самбо с таким прекрасным подарком в честь 300-летия Екатеринбурга. Конечно, это праздник спортивный, который мы все с нетерпением ждем. Он еще раз доказывает, что эти виды спорта имеют хорошую славную традицию, и я желаю всем участникам соревнований, которые будут проходить в этом прекрасном зале, побед. Хочу поблагодарить строителей, Минспорта, Екатеринбург за то, что они предоставили такую прекрасную возможность заниматься любимым видом спорта", - сказал Игорь Левитин.

Евгений Куйвашев также поздравил свердловчан, отметив, что в Екатеринбурге очень много детей занимаются дзюдо и самбо, а создание центра такого уровня безусловно будет способствовать подготовке наших спортсменов к соревнованиям самого высокого уровня.

Дзюдо является одним из самых популярных видов спорта на Среднем Урале - им занимаются более 5,5 тыс. человек, 700 из которых женщины, а около 4 тыс. - дети. Всего в 17 муниципалитетах насчитывается 27 БЮСШ по дзюдо.

"Это действительно большая радость и большой праздник для города, - отметил Кадыров. - Этот объект, как и Дворец водных видов спорта, появились в Екатеринбурге при поддержке президента РФ и правительства Свердловской области. Это большая радость для каждого жителя и всех любителей спорта, поэтому пользуйтесь этой возможностью, занимайтесь спортом, чтобы спорт стал новой жизнью. В добрый путь".

Завершилась церемония открытия Дворца дзюдо показательными выступлениями победителей первенства Европы по дзюдо КАТА, а также ветеранов дзюдо.

Свердловскую область на различных международных соревнованиях представляют 250 спортсменов, входящих в сборную команду региона. 39 уральцев уже входят в сборную России. Среди них Нияз Ильясов, который в 2021 году завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх, Оксана Кобелева (серебро на командном первенстве мира), Надежда Татарченко (бронза на первенстве Европы). Две бронзовые медали – на чемпионате Европы у Сабины Гилязовой и Михаила Игольникова, а на первенстве Европы серебряную медаль завоевала Ольга Мухина.