13 Апреля 2023
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Армия и ВПК В России ДНР и ЛНР
Фото: скриншот с telegram-канала &quot;Пресс-служба Пригожина&quot; / t.me/concordgroup_official

«Идут тяжелейшие бои»: Пригожин опроверг заявление Гагина о полном окружении Бахмута

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал слова советника врио главы ДНР Яна Гагина о заблокированных силах ВСУ на окраинах Артемовска. Бизнесмен заявил, что там продолжаются тяжелые бои.

В СМИ распространили информацию со ссылкой на слова Гагина о ситуации возле Артемовска. Отмечалось, что украинские войска оказались практически заблокированы. Однако Пригожин опроверг заявления советника врио главы ДНР. По его словам, на этих территориях идут тяжелейшие бои.

«Я не знаю, что творится на Канарах или в Нью-Йорке, я четко знаю, что происходит в Артемовске (он же Бахмут). ВСУ продолжают подтягивать резервы и перебрасывать их в городскую черту. Идут тяжелейшие кровопролитные бои, поэтому рассказывать о полном окружении Бахмута рано. Восемьдесят с лишним процентов Бахмута находятся под нашим контролем, оставшиеся части сопротивляются упорно», – цитирует главу «оркестра» пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Пригожин сообщил о передаче «музыкантами» флангов на Бахмутском направлении подразделениям Министерства обороны РФ. Он отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» полностью сконцентрированы на Бахмуте.

Теги: чвк вагнер, бахмут, евгений пригожин, ян гагин, всу,



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