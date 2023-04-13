13 Апреля 2023
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Мишустин посетил предприятие "Тюменские моторостроители"

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках визита в Тюмень посетил предприятие "Тюменские моторостроители", сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Он поздравил коллектив с 60-летним юбилеем предприятия.

"От всей души вас поздравляю. Хочется передать коллективу самые лучшие пожелания. Нет ничего важнее, чем развитие собственного производства. Об этом говорит и наш Президент. Технологический суверенитет, который очень важен для страны, в том числе представлен здесь", - обратился к работникам Мишустин.

ПАО "Тюменские моторостроители" образовано на базе Тюменского моторного завода. Сегодня здесь обеспечивают полный цикл ремонта газотурбинных двигателей и газоперекачивающих агрегатов для "Газпрома" и его дочерних обществ.

Михаил Мишустин в рамках визита в Тюмень посетил предприятие "Тюменские моторостроители"(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что "Тюменские моторостроители" — единственное в России производственное предприятие с полным циклом ремонта газотурбинных двигателей ДН-80, ДУ-80, ДГ-90.

Доля отечественного оборудования, используемого в производстве, — 85%.

Михаил Мишустин в рамках визита в Тюмень посетил предприятие "Тюменские моторостроители"(2023)|Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Предприятие реализует программу модернизации производственных мощностей. Реализации инвестиционных мероприятий позволит на треть увеличить количество производимых ремонтов двигателей.

На предприятии ведется разработка собственного газотурбинного двигателя мощностью 16 МВт с улучшенными характеристиками.

Михаил Мишустин в рамках визита в Тюмень посетил предприятие "Тюменские моторостроители"(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Премьер-министр также напомнил руководству предприятия о мерах поддержки, которые предоставляет правительство России: "80% научно-исследовательских работ можно покрывать за счет средств бюджета. И 50% при промышленной эксплуатации программного обеспечения, когда его уже внедряют. По двигателем поддержано 54 проекта, половина из них уже профинансировано".

Вместе с Михаилом Мишустиным завод посетили министр энергетики Николай Шульгинов, полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Теги: Михаил Мишустин, визит в Тюмень, Тюменские моторостроители



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