Мишустин посетил предприятие "Тюменские моторостроители"

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках визита в Тюмень посетил предприятие "Тюменские моторостроители", сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Он поздравил коллектив с 60-летним юбилеем предприятия.

"От всей души вас поздравляю. Хочется передать коллективу самые лучшие пожелания. Нет ничего важнее, чем развитие собственного производства. Об этом говорит и наш Президент. Технологический суверенитет, который очень важен для страны, в том числе представлен здесь", - обратился к работникам Мишустин.

ПАО "Тюменские моторостроители" образовано на базе Тюменского моторного завода. Сегодня здесь обеспечивают полный цикл ремонта газотурбинных двигателей и газоперекачивающих агрегатов для "Газпрома" и его дочерних обществ.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что "Тюменские моторостроители" — единственное в России производственное предприятие с полным циклом ремонта газотурбинных двигателей ДН-80, ДУ-80, ДГ-90.

Доля отечественного оборудования, используемого в производстве, — 85%.

Предприятие реализует программу модернизации производственных мощностей. Реализации инвестиционных мероприятий позволит на треть увеличить количество производимых ремонтов двигателей.

На предприятии ведется разработка собственного газотурбинного двигателя мощностью 16 МВт с улучшенными характеристиками.

Премьер-министр также напомнил руководству предприятия о мерах поддержки, которые предоставляет правительство России: "80% научно-исследовательских работ можно покрывать за счет средств бюджета. И 50% при промышленной эксплуатации программного обеспечения, когда его уже внедряют. По двигателем поддержано 54 проекта, половина из них уже профинансировано".

Вместе с Михаилом Мишустиным завод посетили министр энергетики Николай Шульгинов, полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.