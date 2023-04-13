Мишустин оценил условия обучения учеников тюменской физико-математической школы

13 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Электронные повестки будут присылать всем...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Мишустин оценил условия обучения учеников тюменской физико-математической школы

Премьер-министр Михаил Мишустин сегодня работает в Тюмени. Свою поездку он начал с посещения Троицкого монастыря.

В преддверии празднования Светлой Пасхи глава правительства передал в дар монастырю икону Богородицы, привезенную с Афона, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Также премьер посетил Физико-математическую школу в Тюмени. Вместе с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, полномочным представителем президента в УФО Владимиром Якушевым, губернатором Тюменской области Александром Моором оценил условия обучения ребят.

Михаил Мишустин посетил Физико-математическую школу в Тюмени(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В школе - три учебных корпуса, спортивный зал с бассейном и общежитие. Для углубленного изучения предметов действуют лаборатории, в частности: физико-химического анализа, 3D-печати, экспериментальной химии.

Михаил Мишустин посетил Физико-математическую школу в Тюмени(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Михаил Мишустин посетил Физико-математическую школу в Тюмени(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

"Друзья, я хочу поблагодарить всех, кто создал эту школу. Вот сказали, что Владимир Владимирович Якушев имел к этому отношение. В Год педагога и наставника, который у нас объявлен Президентом, я хочу поблагодарить ваших учителей и наставников. Посмотрите, как они с вами работают. У вас уже есть молодые ученые, вы занимаетесь совершенно разного типа задачами, прикладные задачи решаете, уже и малый бизнес есть. Я хочу вам пожелать удачи, успехов. Если б была возможность, тоже хотел бы в такой школе учиться", - заявил Мишустин.

Теги: Михаил Мишустин, визит в Тюмень



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети