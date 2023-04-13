Мишустин оценил условия обучения учеников тюменской физико-математической школы

Премьер-министр Михаил Мишустин сегодня работает в Тюмени. Свою поездку он начал с посещения Троицкого монастыря.

В преддверии празднования Светлой Пасхи глава правительства передал в дар монастырю икону Богородицы, привезенную с Афона, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Также премьер посетил Физико-математическую школу в Тюмени. Вместе с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, полномочным представителем президента в УФО Владимиром Якушевым, губернатором Тюменской области Александром Моором оценил условия обучения ребят.

В школе - три учебных корпуса, спортивный зал с бассейном и общежитие. Для углубленного изучения предметов действуют лаборатории, в частности: физико-химического анализа, 3D-печати, экспериментальной химии.

"Друзья, я хочу поблагодарить всех, кто создал эту школу. Вот сказали, что Владимир Владимирович Якушев имел к этому отношение. В Год педагога и наставника, который у нас объявлен Президентом, я хочу поблагодарить ваших учителей и наставников. Посмотрите, как они с вами работают. У вас уже есть молодые ученые, вы занимаетесь совершенно разного типа задачами, прикладные задачи решаете, уже и малый бизнес есть. Я хочу вам пожелать удачи, успехов. Если б была возможность, тоже хотел бы в такой школе учиться", - заявил Мишустин.