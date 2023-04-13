13 Апреля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Берлин разрешит Варшаве поставки МиГ-29 Киеву уже сегодня, - СМИ

Берлин разрешит Варшаве передачу Киеву МиГ-29, пишут немецкие СМИ. По их данным, решение будет принято уже сегодня.

Речь идет о самолетах из старых запасов ГДР, которые Германия передала Польше в прошлые годы.

В конце марта сообщалось, что Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29.

В Кремле заявили, что поставка рядом стран НАТО, в том числе Польшей, истребителей Украине повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не может повлиять на исход спецоперации.

Теги: миг-29, польша, украина



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