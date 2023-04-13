Берлин разрешит Варшаве поставки МиГ-29 Киеву уже сегодня, - СМИ

Берлин разрешит Варшаве передачу Киеву МиГ-29, пишут немецкие СМИ. По их данным, решение будет принято уже сегодня.

Речь идет о самолетах из старых запасов ГДР, которые Германия передала Польше в прошлые годы.

В конце марта сообщалось, что Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29.

В Кремле заявили, что поставка рядом стран НАТО, в том числе Польшей, истребителей Украине повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не может повлиять на исход спецоперации.