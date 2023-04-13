В Челябинске во время демонтажа киоска задержали 20 человек с ножами и травматическим оружием

В Челябинске во время сноса незаконных ларьков задержали 20 человек. У них были изъяты ножи и травматическое оружие, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Работы проводились силами МКУ "Городская среда" в Чурилово. В ходе демонтажа неизвестные лица стали угрожать сотрудникам и оказывать сопротивление. Сотрудники полиции задержали 20 человек, их доставили в отдел полиции.

При досмотре у них были обнаружены ножи и травматическое оружие.