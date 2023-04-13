13 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

США хотят привлечь граждан бывших республик СССР в конфликт на Украине, - Патрушев

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев считает, что Вашингтон давит на бывшие республики СССР, пытаясь втянуть их граждан в военные действия на Украине. Мнение Патрушев выразил, выступая в Нальчике на совещании по вопросам безопасности на Северном Кавказе.

"Сейчас США снова стремятся разжечь конфликты вокруг России, оказывают давление на государства из числа бывших советских республик, пытаясь втянуть их граждан в войну на Украине", - цитирует ТАСС Патрушева.

Напомним, ранее Патрушев сообщил, что под давлением Вашингтона с российского рынка ушло много западных компаний, но те, кто понадеялся при этом на крах экономики России и рост протестных настроений, "серьезно ошиблись".

"Его (Запада) лидеры бесятся в связи со взвешенной реакцией России на санкционное давление. Наша страна раздражает правителей США и Европы своей экономической самостоятельностью, сырьевой независимостью, научной мыслью", - сказал Патрушев.

Теги: Совбез РФ, Николай Патрушев,



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