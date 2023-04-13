"Транснефть – Сибирь" заменила системы электрохимзащиты участка нефтепровода в ХМАО-Югре

"Транснефть – Сибирь" ввела в эксплуатацию после реконструкции системы электрохимической защиты (ЭХЗ) на участке магистрального нефтепровода (МН) Сургут – Полоцк в зоне ответственности ЛПДС "Кедровое" Тобольского управления магистральных нефтепроводов в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть - Сибирь", работы по замене систем ЭХЗ трубопровода проводились с августа 2022 года в рамках программы технического перевооружения. Цель – повышение надежности объектов линейной части. Применение систем ЭХЗ позволяет обеспечить высокий уровень защиты трубопровода от коррозии.

В ходе работ по техническому перевооружению системы ЭХЗ на участке линейной части МН смонтированы четыре модульных станции катодной защиты (СКЗ) инверторного типа на базе аналогового регулятора с резервированием и размещением силовых модулей в одном шкафу взамен преобразователей трансформаторного типа. Также установлено высоковольтное устройство катодной защиты с модульной СКЗ инверторного типа. Преимуществом новых преобразователей является высокая энергоэффективность, компактные массогабаритные размеры силовой части, низкий коэффициент пульсации выходного напряжения.

Кроме того, установлены 16 комплектов глубинных анодных заземлителей, предназначенных для создания отрицательного потенциала для защиты подземных металлических коммуникаций от коррозии. Выполнен монтаж 41 контрольно-измерительного пункта, установлены медно-сульфатные электроды сравнения и датчики скорости коррозии. Новое оборудование высокочастотной связи обеспечит передачу параметров станции катодной защиты в Единую систему диспетчерского учета АО "Транснефть – Сибирь".

Объекты введены в эксплуатацию в соответствии с графиком. Всё установленное оборудование и применяемые материалы – отечественного производства, соответствуют предъявляемым "Транснефть" требованиям безопасности и надежности.

Новые системы ЭХЗ позволяют поддерживать защитный потенциал трубопровода в автоматическом режиме, производить контроль параметров и необходимые измерения в процессе эксплуатации. Техперевооружение систем ЭХЗ магистрального нефтепровода Сургут – Полоцк проводилось с соблюдением природоохранного законодательства РФ и в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности.