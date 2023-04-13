Все фигуранты "дела Бусылко" останутся под стражей до 10 июля

Свердловский областной суд оставил под стражей фигурантов громкого дела бывших силовиков – экс-первого замглавы регионального СКР Михаила Бусылко, экс-заместителя прокурора области Дмитрия Чуличкова и адвоката Владислава Вострецова.

Напомним, в 2021 году Бусылко и Чуличков были осуждены за взяточничество, а Вострецов – за мошенничество (эту статью позже исключили из обвинения) и посредничество во взятке. Но в начале 2023 года приговор всем фигурантам "дела Бусылко" был отменен. Решение принял Седьмой кассационный суд в Челябинске.

Материалы направили обратно в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения новым составом. Процесс стартовал 7 марта. Суд продлил всем троим меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 июля этого года, однако это постановление было обжаловано стороной защиты.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, после поступления апелляции были изучены материалы дела и заслушаны доводы сторон. В итоге постановление Ленинского райсуда оставлено без изменений, а жалобы защитников – без удовлетворения. Бывшие следователь, прокурор и адвокат продолжат находиться под арестом.

Ранее о процессе над бывшими свердловскими силовиками высказывался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.