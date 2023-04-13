13 Апреля 2023
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Происшествия СЗФО В России Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Петербуржца, в квартире которого задержали Трепову, отправили под домашний арест

Дмитрий Касинцев, у которого укрывалась обвиняемая в теракте Дарья Трепова, отправлен под домашний арест до 10 июня. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По статье "несообщение о преступлении" мужчине максимально грозит до года лишения свободы.

По данным СМИ, Трепова была задержана в Петербурге на улице Федора Абрамова в квартире Дмитрия Касинцева. Он якобы был знаком с ее мужем Дмитрием Рыловым.

Напомним, Трепову подозревают в убийстве военкора Владлена Татарского. Она была задержана 3 апреля, а 4 апреля Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал подозреваемую на два месяца – до 2 июня 2023 года.

Татарский погиб 2 апреля в Санкт-Петербурге в результате взрыва в кафе. Уголовное дело о его смерти переквалифицировали с "Убийства" на "Теракт".

Теги: дарья трепова, дмитрий касинцев, домашний арест



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