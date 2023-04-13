Следствие потеряло след писателя Дмитрия Глуховского*

Следствие потеряло след писателя Дмитрия Глуховского* (внесен в реестр иноагентов Минюста РФ), который объявлен в розыск по делу о дискредитации ВС РФ.

Известно, что он улетел в Барселону из столичного аэропорта Шереметьево, но дальше его перемещения отследить не удалось. Об этом сообщил прокурор на заседании в Басманном суде Москвы. Два свидетеля по делу заявили, что Глуховский, предположительно, может находиться в ОАЭ.

Писатель выступал против проведения СВО.