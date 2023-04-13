Алексей Текслер поручил контролировать качество дорожных работ

Губернатор Алексей Текслер поручил региональному миндортрансу и главам муниципалитетов обеспечить контроль за качеством выполнения дорожных работ в Челябинской области, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я хочу акцентировать внимание к теме качества дорожных работ. Чтобы положенный в этом году асфальт не сошел следующей весной вместе со снегом. У нас таких практически нет, но тем не менее вопрос качества, коллеги, сегодня ключевой. Я хочу, чтобы весь тот объем средств, который мы направляем, и весь объем дорожных работ, чтобы он был максимально качественный", - подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер потребовал обеспечить строгий контроль за качеством работ. В случае выявления нарушений, подрядчики их должны устранять.

В региональном миндортрансе рассказали, что контроль за качеством дорожных работ проводится во время всего технологического цикла начиная от контроля применяемых материалов и заканчивая соблюдением технологии производства работ в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза. Если выявляют несоответствия, работы останавливают, и подрядчик исправляет их за свой счет. Также объект проверяют перед сдачей в эксплуатацию. На объекты оформляются гарантийные паспорта. Если появятся дефекты, подрядчик их также должен будет устранить за свой счет.

В этом году в Челябинской области за счет средств областного бюджета будет приведено в нормативное состояние более 160 км муниципальных автодорог. В настоящий момент контракты с подрядчиками уже заключены, муниципалитеты уже приступили к заключению контрактов на средства экономии субсидии, образовавшейся в результате проведения торгов по основным объектам.

"Министерством на постоянной основе осуществляется мониторинг закупочной деятельности в муниципальных образованиях, вся актуальная информация по контрактованию на средства субсидии поступает из муниципалитетов в министерство дорожного хозяйства и транспорта еженедельно", – рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

Всего планируется отремонтировать около 600 километров автодорог в области, включая порядка 220 километров по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

"В этом году у нас рекордный объем дорожных работ, с учетом опережающего финансирования по решению Президента РФ мы фактически за год завершим двухлетний план", - подчеркнул Алексей Текслер.

В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в регионе будет отремонтировано 44 объекта. В числе самых крупных объектов — дорога Кузяшева-Акбашева-Марксист на участке протяженностью 19,6 километра, ремонт нескольких участков на автомобильной дороге Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды общей протяженностью 15,4, ремонт участка дороги Южноуральск-Магнитогорск протяженностью 15,5 километра.

В Челябинске запланировано строительство новых участков дорог на трех улицах: 2-я Эльтонская от улицы Трашутина до берега Первого озера, улицы Молдавская от проспекта Победы до улицы 250-летия Челябинска, улицы Бейвеля от Салавата Юлаева до Краснопольского проспекта. Также запланирован ремонт моста через реку Миасс у поселка Першино.

В городе подрядчики уже приступили к ямочному ремонту по "горячей" технологии. "После запуска заводов и установления стабильных положительных температур мы начали работу по стандартной технологии", - рассказал заместитель директора компании "Ойкумена" Алексей Струговец.