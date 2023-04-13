ЕК признала, что замороженные активы ЦБ РФ придется вернуть по завершении конфликта

Еврокомиссия (ЕК) пришла к выводу, что замороженные активы ЦБ РФ придется вернуть по завершении конфликта на Украине, сообщает Die Welt со ссылкой на документ ЕК.

По данным газеты, страны-члены ЕС хотели бы использовать замороженные средства России для восстановления Украины, однако на этом пути много юридических препятствий.

В связи с этим ЕК предлагает инвестировать замороженные активы ЦБ РФ в европейские гособлигации, а проценты использовать для выплат Киеву, передает ТАСС. Годовой доход может составить 2,6%.

Напомним, по данным издания Wall Street Jounrnal, в Евросоюзе признали, что не могут конфисковать замороженные активы Центробанка России. Препятствием к этому выступает международный принцип иммунитета государств (в соответствии с ним суверенные страны не подчиняются органам власти других стран).